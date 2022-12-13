جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لدنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا، فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة من طراز جراد طوال الليلة الماضية.





وقال ريزنيشنكو - فى منشور عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "شنت القوات الروسية سبع هجمات وأطلقت أكثر من 50 قذيفة على البلدات والقرى الهادئة. وقد أرهب الروس منطقة نيكوبول طوال الليل. وضربوا ثلاثة بلدات فيها هى نيكوبول وتشيرفونوهريفكا ومارانيتس بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS وصواريخ الجراد، بينما لم يتم حتى الآن تسجيل وفيات أو إصابات من جراء الهجوم. وأضاف المسؤول الأوكرانؤ: فى نيكوبول، لُحقت أضرار بعشرات من الشقق والمبانى الخاصة ومبانى المرافق والمبانى الإدارية ومتجر وخطوط كهرباء. كما اندلع حريق نتيجة القصف وقام رجال الإطفاء بالفعل بإطفاء النيران. أما فى احدى البلدات، تضرر أكثر من 10 منازل خاصة ومبانى زراعية وخطوط كهرباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالمدفعية الثقيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.