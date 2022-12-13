جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأمريكى - الذى رفض الكشف عن هويته- إن "الدفعة الأولى تتألف من معدات الطاقة الكهربائية التى تبلغ قيمتها حوالى 13 مليون دولار". وأشار إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت فى أكتوبر الماضى، حيث تم شن ضربات على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات فى جميع أنحاء أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن ترسل الدفعة الأولى من معدات الطاقة إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.