زيلينسكى: نحتاج مليار دولار لإعادة منشآت الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى كلمته خلال مؤتمر "دعم أوكرانيا" المنعقد فى باريس، أننا نحتاج إلى دعم ومعدات من أجل استقرار الطاقة، كذلك نحن بحاجة إلى نظام دفاعى متطور، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت فى أكتوبر الماضى، حيث تم شن ضربات على مرافق الطاقة الكهربائية والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات فى جميع أنحاء أوكرانيا.