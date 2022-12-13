العالم اليوم - البطالة في بريطانيا ترتفع بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر البطالة في بريطانيا ترتفع بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:18 صباحاً - ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة سابقا.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة، لكنه تمكن من تحقيق نمو بنسبة 0.5 بالمئة في أكتوبر الماضي، بعد تراجع كبير في الشهر السابق يعود جزئيا إلى العطلة الوطنية التي أُعلن عنها لجنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان الاثنين أنه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 في المئة.

ويبلغ معدل التضخم في بريطانيا أكثر من 11 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عاما.

وتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الفصل الرابع من 2022، ما يعني أن الاقتصاد يشهد حالة ركود.

ويعني التعريف التقني للركود تسجيل انكماش لفصلين متتاليين.