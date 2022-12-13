مقتل ستة أشخاص فى اشتباك مسلح بـ أستراليا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس نقابة شرطة كوينزلاند إيان ليفرز، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، اليوم الثلاثاء، "إن الشرطة تلقت بلاغاً بشأن شخص مفقود، فأرسلت دورية إلى منزل فى بلدة ريفية الصغيرة.. وبمجرد دخول الدورية المنزل تعرضت لوابل من الرصاص ولم يكن لديها فرصة للرد على مصدر النيران". وأوضح رئيس النقابة أن رجلى الشرطة يبلغان من العمر 26 عاماً و29 عاماً.

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