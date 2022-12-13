الهند: منعنا قوات صينية من دخول أراضينا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع الهندى راجناث سينج، إن الجيش منع قوات صينية من دخول الأراضى الهندية، مشيراً إلى "اشتباك أوقع إصابات فى الجانبين"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف: "كان هناك قتال بين القوات الصينية والهندية فى 9 ديسمبر"، موضحاً أن القوات الهندية منعت قوات جيش التحرير الشعبى من دخول أراضينا".

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