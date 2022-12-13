بيلاروسيا: نجرى فحصا مفاجئا لجاهزية قواتنا المسلحة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن "اختبار القوات سيجرى فى جميع مناطق تدريب القوات المسلحة مع الأخذ فى الاعتبار المهام التى يتم تنفيذها، وسيتعين على القوات تنفيذ مهام التدريب القتالى فى ظروف مناخية مختلفة".

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