العالم اليوم - نيكي يسجل أعلى مستوى بأسبوعين قبيل بيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، ليتجاوز لفترة وجيزة حاجز 28 ألف نقطة للمرة الثانية هذا الشهر، إذ يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

وأٌغلق نيكي مرتفعا 0.4 بالمئة عند 27954.85، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر عند 28116.56، ولكنه قلص مكاسبه بعد ذلك تدريجيا خلال الجلسة الصباحية واستقر في أغلب تداولات منتصف اليوم.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 1965.68 نقطة.

وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بمراقبة عن كثب، بعد أن أشارت البيانات الأخيرة إلى ثبات التضخم عند مستواه المرتفع وقللت التفاؤل بتحول قريب في سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها حاليا الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم.

ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 143 وانخفض 71 مع استقرار 11 سهما.

وارتفع سهم هوندا 1.2 في المئة وسهم تويوتا 0.28 في المئة وسهم سوني 1.06 في المئة.

وكانت شركة (جيه.جي.سي هولدينجز) أكبر الرابحين، إذ قفز سهمها 3.24 في المئة.