إجراء أوروبى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبى - فى تغريدة عبر تويتر، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - أن السفراء وافقوا من حيث المبدأ بالإجماع على حزمة دعم مالى لتزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو فى عام 2023، وتحافظ الرئاسة التشيكية على تعهدها بمساعدة أوكرانيا فى مواجهة روسيا، ويظل الاتحاد الأوروبى موحدا فى هذا الشأن، موضحة أنه يمكن أن يتم التمويل على شرائح منتظمة كقروض بشروط تفضيلية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبى قد توصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية ستمكن الاتحاد من مساعدة أوكرانيا ماليا طوال عام 2023 بمبلغ 18 مليار يورو.