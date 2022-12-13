انطلاق القمة الأمريكية الإفريقية الثانية فى واشنطن اليوم

جدة - نرمين السيد - وتتضمن أعمال اليوم الأول، منتدى شباب القادة الأفارقة فى إفريقيا والمهجر، حيث يعيش فى الولايات المتحدة نحو مليونى مهاجر إفريقى يحتفظون بروابط عائلية واجتماعية واقتصادية مع القارة الإفريقية، ويشدد المنتدى على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسؤولين الأمريكيين والأفارقة فى المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفارقة وفى المهجر من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، ويتضمن المنتدى عدة جلسات حول التعليم العالى وتطوير القوى العاملة والصناعات المبتكرة وتحقيق العدالة البيئية.

ويعقد اليوم الثلاثاء منتدى المجتمع المدنى الذى يقام تحت عنوان "الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 2063"، ويمثل المنتدى منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدنى، ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى أن تدلى برأيها فيما يتعلق بالفئات المهمشة فى الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وتعزيز المحاسبية.

كما يعقد فى أول أيام القمة أيضا ميثاق التجارة والنمو الإفريقى على المستوى الوزارى لمناقشة سبل تنفيذ الميثاق وتعزيز التعاون الاقتصادى وزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين ودعم التكامل الاقتصادى والتجارة البينية.

ويعقد فى أول أيام القمة أيضًا منتدى السلام والأمن والحوكمة لتبادل الآراء بشأن الاستقرار الأمنى واستدامة الديموقراطية وسبل التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية لتحقيق الأمن من خلال الشراكة بين الجانبين.

ويعقد أيضًا لقاء حول الشراكة من التعاون من أجل تحقيق الصحة المستدامة، لبحث سبل بناء نظم صحية مستدامة لمواجهة التحديات القائمة فى قطاع الصحة لإخراج شعوب أكثر صحة.

ويعقد فى أول أيام القمة أيضًا منتدى حول الانتقال العادل نحو الطاقة النظيفة والمستدامة والتأقلم المناخى تحت عنوان "لنبنى معًا مستقبلنا الأخضر" لبحث الشراكة من أجل مواجهة التأقلم المناخى والانتقال نحو البيئة المستدامة على أساس من الأولويات المشتركة.