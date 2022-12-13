العالم اليوم - 21 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

انتم الان تتابعون خبر 21 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - أرسلت الصين عددا قياسيا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وفق ما أعلنت تايبيه الثلاثاء، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي في ظل تهديد من إمكانية تعرّضها لهجوم من الصين التي ترى الجزيرة جزءا من أراضيها وتتعهّد ضمها وإن كان عسكريا.

وكثّفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين التي تصر على استقلال تايوان.

قاذفات نووية