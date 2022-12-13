السلطات الفرنسية تحذر المؤسسات المهمة من خطر تلقى طرود مفخخة

جدة - نرمين السيد - قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن السلطات الفرنسية حذرت الإدارات الرسمية والمؤسسات المهمة فى البلاد من تلقى طرود مفخخة على غرار ما حدث مؤخرا فى إسبانيا لاستهداف بعثات أوكرانية وهيئات رسمية.





وأفادت "وكالة الأنباء الفرنسية"، نقلا عن أحد مصادرها، بأن السفارة الأوكرانية فى باريس تلقّت طردًا مماثلًا، وهو ما يؤكد معلومات صحيفة "لو فيجارو".

ووسط زيادة عدد هذه الهجمات من هذا النوع، وجّهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنى التابعة لرئاسة الوزراء فى فرنسا، مذكرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية لتحذيرها وتحديد الخطوات الواجب اتّباعها حال تلقّيها طردًا مماثلًا.