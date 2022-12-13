كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا فى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا فى ثلاثة أشهر بعد تسجيل 86 ألفا و852 إصابة جديدة ، ليصل إجمالى حالات الإصابة إلى أكثر من 27 مليونا و841 ألفا.





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