الصين تسجل 7679 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 7679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 367627.



جدة - نرمين السيد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 7679 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 367627. ولم تسجل الصين أى وفيات جديدة ليظل عددها عند 5235.

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