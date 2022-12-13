الولايات المتحدة: سنواصل العمل لتأمين إطلاق سراح بول ويلان

جدة - نرمين السيد - جدد جاك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، أمس الإثنين، التأكيد على إصرار البيت الأبيض على استمرار العمل لتأمين إطلاق سراح "بول ويلان" العنصر السابق فى المارينز الأمريكى والمحتجز فى روسيا فى أقرب فرصة.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن سوليفان، تصريحات قال خلالها، إن الإدارة الأمريكية تواصل جهود إطلاق سراح ويلان وأنها تسلك عديدا من الطرق، فى سبيل ذلك وبشكل يومى بدءًا من مكتب الرئيس جو بايدن إلى ما يليه من مسؤولين. وشدد سوليفان على أن إطلاق سراح بول ويلان يشكل "أولوية قصوى" للولايات المتحدة.

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