استطلاع رأى بـ أمريكا: انقسام شعبى بشأن الثقة فى بايدن والحزب الجمهورى

وأفاد الاستطلاع الذى أجرته شبكة "سى إن إن" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - بأن أكثر من نصف البالغين فى الولايات المتحدة (51%)، لديهم ثقة أكبر فى الجمهوريين فى الكونجرس، مقارنة بـ 49 فى المائة ممن لديهم ثقة أكبر فى الرئيس جو بايدن التابع للحزب الديمقراطى.
ويأتى الانقسام شبه المتكافئ فى الوقت الذى يستعد فيه النواب لمدة عامين على الأقل لحكومة ديمقراطية، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بينما يحافظ الديمقراطيون على السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.
وقد ارتفعت نسبة المشاركين الذين يشيرون إلى ثقتهم بأن الانتخابات فى أمريكا اليوم تعكس إرادة الشعب بشكل طفيف إلى 52 فى المائة، مقارنة بنسبة 50 فى المائة قبل الانتخابات النصفية مباشرة.
وجرى الاستطلاع فى الفترة ما بين 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر الحالى من خلال مقابلات مع 1208 بالغين فى الولايات المتحدة.
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