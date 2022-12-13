داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابى بأحد الفنادق فى كابول

جدة - نرمين السيد - وقال التنظيم إن اثنين من أفراده هاجما فندقًا كبيرًا يتردد عليه دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون فى كابول عاصمة أفغانستان، حيث فجرا عبوتين ناسفتين مخبأتين داخل حقيبتين"، استهدفت إحداهما حفلة لضيوف صينيين والأخرى قاعة الاستقبال.
وألقى أحد المقاتلين قنابل يدوية على ضباط طالبان الذين كانوا يحاولون منعهم، فيما بدأ الآخر فى تفجير عبوات ناسفة كان قد لصقها على أبواب غرف الفندق وإطلاق النار على نزلاء الفندق، بحسب ما أفاد التنظيم فى بيان.
من جانبه قال المتحدث باسم حكومة طالبان فى أفغانستان، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مهاجمين على الأقل أمس الإثنين، بعد أن فتح مسلحون النار داخل الفندق.
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