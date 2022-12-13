تصويت أممى على طلب فلسطينى بإصدار فتوى من محكمة العدل بشأن الاحتلال

جدة - نرمين السيد - تجرى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، تصويتًا على مشروع قرار فلسطينى يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأى قانونى استشارى يحدد التبعات القانونية الناشئة عن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية وانتهاكها لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.





وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مناقشة طلب فلسطينى بشأن الاحتلال الإسرائيلى لكل من الضفة الغربية والقدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى لإصدار رأى قانونى حول شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.

وقد وافقت على مشروع القرار اللجنة الرابعة من الأمم المتحدة فى أوائل نوفمبر الماضى، ويطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها بشكل عاجل فى احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضى الفلسطينية، وانتهاك حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، وأيدت مشروع القرار 98 دولة، وعارضته 17 أخرى، فى حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهى اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت مشروع قرار قدمته فلسطين لطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى فى أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

وتبدى إسرائيل قلقها وخشيتها من عواقب الاقتراح والمناقشات فى الهيئات الأممية، وتحاول إقناع الدول معارضة القرار أو الامتناع عن التصويت لصالحه، بيد أن التقديرات تشير إلى أن القرار سيمر، وذلك على ضوء الأغلبية التى يتمتع بها الجانب الفلسطينى فى الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى إن إسرائيل تسعى بكل السبل لعرقلة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطينى بفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلى".

وقال المالكى -لإذاعة "صوت فلسطين"- إن إسرائيل تخشى فى حال صوتت الجمعية العامة لصالح القرار، معتبرا الخطوة تحولا كبيرا فى النضال الفلسطينى واستفادة قصوى من المسار القانونى المتوفر للشعب الفلسطينى.

يذكر أن الحركة الدولية ضد الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا تلقت أكبر دعم بعد رأى استشارى لمحكمة لاهاى بشأن ناميبيا، والتى كانت حتى عام 1990 تحت انتداب من جنوب إفريقيا.