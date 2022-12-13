قائد الجيش الموريتانى يبحث التعاون مع نظيره السنغالى فى نواكشوط

جدة - نرمين السيد - تباحث كل من قائد الأركان الموريتانى الفريق المختار بله شعبان فى نواكشوط مع قائد الأركان العامة للجيوش السنغالى الجنرال الشيخ واد، أمس الإثنين، حول علاقات التعاون العسكرى القائمة بين البلدين الشقيقين وحصيلة عمل الدوريات المشتركة بين الجيش فى موريتانيا والسنغال على طول الحدود المشتركة بين البلدين.





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