تقرير أممى: تمثيل المرأة اللبنانية ناقص فى الحياة العامة والسياسية

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، بأن تمثيل المرأة فى لبنان ناقص إلى حد كبير فى الحياتين العامة والسياسية فى البلاد، على الرغم من حصول النساء اللبنانيات على حق التصويت فى عام 1952.





ودعا التقرير المشترك الذى أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة: رؤى من واقع تجربة سياسيّات لبنانيّات"، إلى تطبيق تدابير خاصة موقتة على شكل حصص نسبية (كوتا) نسائية فى الانتخابات، وإلى تضمين الأحزاب السياسية النساء فى لوائحها، وإلى إقامة شبكات وأنظمة دعم قوية للمرأة فى السياسة، وإلى دعم تطوير بيئة داعمة للمرأة فى السياسة مؤلفة من رجال ومن نساء.

وأوضح التقرير أنه منذ عام 1943 (عام الاستقلال)، شكلت فى لبنان 88 حكومة، ضمت تسع حكومات منها فقط نساء، واليوم يمثّل النساء 4% فقط من حكومة تصريف الأعمال الحاليّة من خلال وزيرة فحسب، من أصل 24 وزيرا، مشيرا إلى أن لبنان يحتل المرتبة 110 من أصل 146 دولة فى التمثيل السياسى، بحسب ما جاء فى تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2022 حول الفجوة بين الجنسين – إشارة إلى أن هذا الترتيب استند إلى نسبة 30% من النساء فى مجلس الوزراء فى مطلع عام 2021 – كما احتل لبنان المرتبة 183 من أصل 187 دولة من حيث مشاركة المرأة فى البرلمان، معتبرا أن لبنان بالمقارنة مع الدول العربية يتخلف كثيرا عن الركب، إذ يحتل المرتبة 15 من بين 17 دولة عربية فى نسبة البرلمانيات – على حد ما ورد فى التقرير.

وفى احتفالية لإطلاق التقرير فى بيروت اليوم، دعا عمران رضا، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى لبنان، إلى حماية المكاسب المرتبطة بحقوق المرأة والتى تحققت بصعوبة، مع تحفيز المزيد من الاستثمارات فى التعلم مدى الحياة، والرعاية الصحية، والوظائف اللائقة، والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، وأكد أن معالجة هذه القضايا والدعوة إلى المساواة فى التمثيل السياسى تتطلبان الوقوف كجبهة موحّدة، مشددًا على الحاجة إلى تعزيز ومضاعفة المكاسب التى حققتها النساء اللبنانيات السبع اللواتى اخترقن الحواجز التى تحول دون تمثيل المرأة سياسيًا.

وأجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والإسكوا بين عامى 2020 و2021 مقابلات مع سبع نساء لبنانيّات يعملن فى السياسة، وهنّ "رائدات" فى مجالاتهنّ، وذلك بهدف فهم التحديات بشكلٍ أفضل وتقديم نظرة من الداخل حول المشاركة السياسية للمرأة فى لبنان، وتم خلال التقرير إجراء لقاءات مع النائبة د. عناية عز الدين والوزيرة السابقة د. ريّا حفار الحسن والنائبة ندى بستانى والنائبة بولا يعقوبيان وسلام يموت والنائبة السابقة ميرنا البستانى والدكتورة شانتال سركيس.

ويهدف التقرير إلى تزويد صانعى السياسات وممارسى السياسة بفهم أفضل للتحديات والفرص التى تُواجهها المرأة عند سعيها لبلوغ منصب عام أو سياسى فى لبنان.