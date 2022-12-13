سول وبكين يبحثان التعاون لـ وقف الأعمال الاستفزازية لـ بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - عقد وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، اجتماعًا مع نظيره الصينى وانج يى عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، تباحث خلاله الطرفان حول العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا شبه الجزيرة الكورية.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الكورى إن العدد غير المسبوق لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية هذا العام يدعو للقلق الشديد، موضحًا أهمية التعاون الوثيق بين سول وبكين لحث بيونج يانج على التوقف عن الأعمال الاستفزازية والعودة إلى الحوار من أجل نزع السلاح النووى وكذلك دعم جهود كوريا الجنوبية نحو الحوار مع كوريا الشمالية.

وأكد الطرفان، أن القمة بين قادة البلدين فى بالى الشهر الماضى كانت بمثابة حقبة جديدة من العلاقات بين سول وبكين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق من أجل تنفيذ إجراءات لتطوير العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بيان الخارجية فى سول، أمس الاثنين، أن الجانبين اتفقا، خلال اللقاء، على زيادة التعاون من خلال قنوات مختلفة، بما فى ذلك منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسريع المشاورات بين وزارتى خارجية البلدين لوضع خطة عمل مشتركة ثنائية للنمو المستقبلى على النحو المتفق عليه فى اجتماعهم فى "تشينجداو".

واتفق الجانبان على التعاون النشط لتحقيق نتائج ملموسة فى مجالات سلاسل التوريد، واستئناف مفاوضات الاستثمارات فى قطاع الخدمات فى إطار اتفاقية التجارة الحرة، وتنشيط التبادلات الشعبية وتبادلات المحتويات الثقافية، إضافة إلى التعاون المشترك بشأن مختلف القضايا العالمية مثل التعافى الاقتصادى وتغير المناخ، واتفقا على التواصل والتعاون الوثيقين فى المجالات ذات الصلة.

ويعد الاجتماع بين وزيرى الخارجية الكورى والصينى هو الأول منذ حوالى 4 أشهر، بعد أن زار الوزير "بارك جين" مدينة "تشينجداو" بالصين فى أغسطس لعقد الاجتماع.