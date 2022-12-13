العالم اليوم - قبل قمة مع قادة القارة..أميركا ستقدم 55 مليار دولار لأفريقيا

انتم الان تتابعون خبر قبل قمة مع قادة القارة..أميركا ستقدم 55 مليار دولار لأفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنها ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع استعداد الرئيس جو بايدن لاستضافة القمة الأميركية الأفريقية هذا الأسبوع ومناقشة انتخابات عام 2023 والديمقراطية في القارة مع مجموعة صغيرة من الزعماء.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة "ستضع الموارد على الطاولة" خلال القمة.

وأضاف سوليفان أيضا أن بايدن سيقيم مأدبة عشاء مساء الأربعاء لنحو 50 من الزعماء الأفارقة ويعلن دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وقال سوليفان إن بايدن سيعين أيضا ممثلا خاصا لتنفيذ الأفكار التي ستناقش خلال القمة، كما تخطط وزارة الخارجية الأميركية لتعيين السفير جوني كارسون لهذا الدور.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن "تفرض شروطا" خلال القمة الأفريقية لدعم حرب أوكرانيا.