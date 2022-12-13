الجزائر تسجل «صفر» إصابات ووفيات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية بيانًا، قالت فيه إن أن حصيلة الإصابات الكلية بـ "كورونا"، استقر عند 271 ألفا و147 حالة، فيما وصل الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و598 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.