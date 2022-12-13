زيلينسكى: الوضع فى أوكرانيا من دون دعم الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية

وقال زيلينسكى فى مقابلة مع برنامج تلفزيوني: "نحن نتفهم ما يحدث فى الولايات المتحدة، ونتابعه، إنه مهم بالنسبة لنا، لأن الولايات المتحدة هى الرائدة فى دعم أوكرانيا، وبدون دعمها سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا، حقا سيكون صعبا للغاية".
وذكر زيلينسكى أنه: "بالمناسبة، السؤال هو متى ستنتهى الأزمة الأوكرانية".
وأشار بأن: "أوكرانيا تعتمد أيضا بقوة على هذا الدعم، وهناك حاجة ماسة إلى مساعدة أكثر قوة".
وأضاف زيلينسكي: "أنه إذا تغيرت الأوضاع السياسية فى الولايات المتحدة، وخاصة فى الكونغرس، فإنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المساعدات لأوكرانيا مما يستدعى تأزم الوضع".
ووفقا له، فإن كييف تستمع وتعتمد على الإشارات من جميع الجهات.
وأقر زيلينسكى فى الوقت نفسه، بأن كييف كانت فى مرحلة ما قلقة بشأن تباطؤ الدعم.
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