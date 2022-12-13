وزير الإعلام اليمنى يدين الاستهداف الحوثى لمدرسة ومقتل وإصابة 4 أطفال

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، قال الإريانى - فى تصريح، إن استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية للمدرسة التى لا تقع فى منطقة مواجهات عسكرية، والذى كان يمكن أن يؤدى إلى سقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قتيل وجريح، يؤكد من جديد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها فى نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم.
وطالب معمر الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية، وإدراجها فى قوائم الإرهاب الدولية.
وكانت قد استهدفت ميليشيا الحوثى الإرهابية، مدرسة السلام بقرية الدير فى مديرية حيران بمحافظة حجة، أثناء فترة الدراسة الصباحية، باستخدام طائرة مسيرة، والذى أدى إلى مقتل طفل (عمره 11 عاما) وإصابة 3 أطفال آخرين بجروح خطيرة.
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