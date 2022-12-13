إصابة جنود هنود وصينيين فى اشتباك قرب الحدود

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش إن الجنود الهنود أبلغوا فى وقت سابق اليوم عن الاشتباك الذى وقع فى مقاطعة "يانجتسى" المطلة على الحدود، والذى شهد اصابة حوالى 20 جنديًا هنديًا وعدد أكبر بكثير فى الجانب الصينى، بحسب صحيفة "ذا هندو" الهندية.

وبحسب بيان الجيش: "وقعت مواجهات يوم 9 ديسمبر، حيث اشتبكت قوات جيش التحرير الشعبى بالقوات الصينية فى قطاع تاوانج، والذى تنازعته القوات الخاصة بطريقة حازمة وحازمة."

وأضاف "أدت هذه المواجهة إلى إصابات طفيفة لعدد قليل من الأفراد من الجانبين. وانسحبت القوات من كلا الجانبين على الفور من المنطقة".

وعقد قادة من الجانبين اجتماعاً لمناقشة الموضوع وفق آليات منظمة لاستعادة السلام والهدوء.