«القاهرة الإخبارية» تكشف مستجدات قضية فساد نائبة البرلمان الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط 750 ألف يورو فى شقة النائبة إيفا، ما يدل على وجود عملية غسيل أموال تورطت فيها النائبة، لأنه بالتأكيد كسبت هذه الأموال بطرق غير مشروعة لأنها لو كانت مشروعة لتم إيداع الأموال فى البنوك بشكل شرعى.

وذكر حسين عمر، الباحث فى العلاقات الدولية فى مداخلة من العاصمة بروكسل على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن التحقيقات ستظهر العديد من المفاجآت فى الأيام القادمة لأن النائبة متورطة مع جهات أخرى، ويجب كشف الستار عنها.

وتدور الشبهات حول عدد من البرلمانيين الأوروبيين، لكن لم يظهر دليل حتى الآن على تورطهم بعد تفتيش مساكنهم وما زالت التحقيقات جارية حول القضية حيث تمت عملية تفتيش واسعة لـ 16 شقة فى العاصمة بروكسل لمسؤولين فى البرلمان الأوروبى.

واعتقلت النائبة وزوجها وشخصان إيطاليان هما نائب سابق فى البرلمان وموظف داخل البرلمان الأوروبى وجميعهم ينتمون إلى تيار الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية.

ويرجح مراقبون أوروبيون وجود عصابة غسيل أموال وهو جرم كبير يخضع المتورط فيه إلى الاعتقال حتى لو كان يحمل حصانة دبلوماسية.