مجموعة السبع تجدد دعمها لأوكرانيا فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وأدانت مجموعة السبع فى بيان مشترك، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الإثنين الحرب الروسية المستمرة التى تستهدف البنية التحتية الحيوية، لاسيما مرافق الطاقة والمياه والمدن فى جميع أنحاء أوكرانيا.

وأفاد قادة السبع بأنهم اجتمعوا اليوم افتراضيا بمشاركة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، للنظر فى التقدم المحرز فى التعاون تحت رئاسة ألمانيا لمواجهة التحديات العالمية بشكل مشترك بينما يواجه العالم أزمة جيوسياسية حادة ولحظات حرجة للاقتصاد العالمى.

وأكدت الدول السبع فى بيانها أنها وقفت متحدة أكثر من أى وقت مضى هذا العام إلى جانب أوكرانيا فى مواجهة حرب روسيا العدوانية غير المشروعة وغير المبررة وفى التزام لا يتزعزع بالقيم المشتركة والنظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد والتعاون الدولى.

كما أدان البيان الذين يسهلون حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مؤكدا إصرار الدول السبع على مساعدة أوكرانيا فى إصلاح البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه واستعادتها والدفاع عنها.

وأكد قادة مجموعة الدول السبع الاقتصادية عزمهم مساعدة أوكرانيا فى تلبية احتياجاتها للاستعداد لفصل الشتاء ومواصل دعم صمود أوكرانيا المدنى وتعزيز جهودنا فى هذا الشأن خلال المؤتمر الدولى المقرر انعقاده فى باريس غدا.

وشدد البيان على ضرورة أن تدفع روسيا فى النهاية تكاليف استعادة البنية التحتية الحيوية التى تضررت أو دمرت خلال حربها فى أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يمكن الإفلات من العقاب بعد ما ارتكبته من جرائم حرب وفظائع أخرى.

وجدد مجموعة السبع رفضها خطاب روسيا النووى، مؤكدة أن تداعيات أى استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية ستكون وخيمة.