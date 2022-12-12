تمويل شخصي 50 الف ريال لجميع الفئات كيفية الاستفادة من التمويل والحصول عليه في 30 دقيقة

تحظي منصة إمكان للتمويل بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية وذلك لما تقدمه من خدمات عديدة وتسهيلات متنوعة وميسرة عند الاقتراض ومن أهم هذه الخدمات والتسهيلات الاستفادة من مبلغ القرض الذي يتم الحصول عليه من منصة إمكان كما تخضع منصة إمكان لرقابة المركزي السعودي الذي وضعها ضمن أسرع المنصات نمواً بالمملكة وتمكين المواطنين الحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل من خلال الهوية الوطنية عبر الإنترنت.

مميزات التمويل الشخصي المقدم عبر منصة إمكان

تسعى منصة إمكان لتقديم التسهيلات والمساعدات المالية من أجل الانتفاع بها واستخدامها في جميع مجالات الحياة ومن أجل مساعدة المواطنين ومساندتهم في حياتهم اليومية ويتميز هذا التمويل بالعديد من المزايا والخصائص التي من أهمها:

يستطيع هذا التمويل مساعدة الراغبين في الحصول عليه لتلبية احتياجاتهم النقدية وسد حاجاتهم اليومية.

يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل وبدون ضامن.

من أهم ما يميز هذا التمويل أنه يمكن تقديم الطلب للحصول على التمويل الكترونيا عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية.

يتوفر التمويل بقيم مالية مختلفة قد تصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

يتميز هذا التمويل بأنه سريع وفوري يتم الحصول عليه عند استيفاء كافة الشروط اللازمة خلال ٢٤ ساعة.

يتاح التمويل لكل من القطاع الخاص والحكومي كما يصرف للمتقاعدين وذلك من أجل الاستفادة منه.

كيفية الحصول على أفضل تمويل حسب الوضع المالي للمستفيد

يختلف مطلب كل مواطن عن غيره في طريقة الحصول على التمويل ويختلف ظروف كل شخص عن الآخر وهذا يتضمن تغيرات وحسابات وطلبات محددة وتتمثل هذه المتطلبات في الآتي: