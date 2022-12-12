نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام الكبار.. موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن 2022/12/15 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والاتحاد في قمة الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن، من أهم المواعيد الكروية التي تستحوذ على نسبة بحث كبيرة على محركات البحث يعود الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن انتهت مسيرة الأخضر السعودي في المونديال، اللقاء المرتقب هو لقاء الشباب السعودي متصدر ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، والباحث عن أستكمال مسيرته الممتازة منذ أنطلاق الجولة الأولى، ضد الاتحاد صاحب المركز الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة والباحث عن الصدارة، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء ورابط حجز تذاكر الشباب والاتحاد والتشكيل المتوقع للفريقين.

ملعب الأمير فيصل بن فهد هو ملعب اللقاء المرتقب، وتلعب في نفس الجولة العديد من اللقاءات الهامة في نفس الجولة التاسعة يلعب الهلال ضد الباطن على ملعب نادي الهلال ملعب الملز، ويبحث الزعيم عن الانتصار لتحسين ترتيبه في المسابقة فهو يحتل قبل اللقاء المركز الرابع برصيد 17 نقطة، كما يلعب الرائد ضد النصر على ملعب نادي الرائد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

موعد مباراة الشباب والاتحاد

17.00 : – الخامسة بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

19.00 : – السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومدينة الخرطوم.

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت أم القرى ودول الكويت وقطر والبحرين.

القنوات الناقلة مباراة الشباب والاتحاد

لم تعلن قنوات ssc المالك الحصري لنقل جميع مباريات دوري روشن عن القناة الناقلة ولا معلق اللقاء حتى اللحظة، ونحن سوف نتابع حساب القنوات على تويتر ونخبركم فوراً بالقناة الناقلة والمعلق فتابعونا.

تاريخ مواجهات الشباب ضد الاتحاد

اللقاء يعد اللقاء رقم 27 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي حقق فريق الاتحاد الفوز في 10 مباريات سابقة، بينما حقق فريق الشباب صاحب الملعب والجمهور اليوم الفوز في 8 مباريات، وحل التعادل في 8 مناسبات جمعت الفريقين.

عداد تنازلي على موعد اللقاء

مباراة الشباب والاتحاد في الدوري

طالب فريق الشباب السعودي من اتحاد الكرة السعودي توفير حكام أجانب للمباراة

يلتقي الفريقين بعد اللقاء في مسابقة كأس الملك يوم 22 من نفس الشهر شهر ديسمبر 2022.

يحتل نجم الشباب السعودي كارلوس جونيور قائمة هدافي الدوري قبل اللقاء المرتقب برصيد 6 أهداف

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء

موعد مباراة الشباب والاتحاد والقناة الناقلة