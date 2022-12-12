طريقة التقديم لاستخراج تأشيرة الزيارة الشخصية لأداء العمرة ورسوم وشروط التأشيرة 2022

طريقة التقديم لاستخراج تأشيرة الزيارة الشخصية لأداء العمرة من أهم القرارات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية عن السماح للمقيمين والوافدين في السعودية بدعوة العائلة والأصدقاء والأقارب لأداء مناسك العمرة وذلك من خلال تأشيرة الزيارة الشخصية، كما يسمح لتلك الزائر الدخول إلى المملكة بأداء مناسك العمرة و التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق المقدسة، وأسعد هذه القرار عدد كبير جداً من المواطنين وهذا لأنه تم التسهيل عليهم لأداء العمرة بأقل تكلفة، ويجب على المقيم تقديم طلب عبر بوابة وزارة الداخلية وملئ البيانات المطلوبة ودفع رسوم استخراج التأشيرة.

طريقة التقديم لاستخراج تأشيرة الزيارة الشخصية لأداء العمرة 2022

أوضحت وزارة الداخلية السعودية عن السماح للمقيمين بدعوة الأقارب والأصدقاء إلى زيارة السعودية وأداء مناسك العمرة وذلك من خلال تقديم المقيم طلب بالحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية عبر بوابة تأشيرة وزارة الداخلية و دفع رسوم التأشيرة والتأمين الطبي وتقديم جواز السفر إلى السفارة السعودية التابعة له لصدور التاشيرة، كما وضحت وزارة الداخلية طريقة تقديم طلب الزيارة بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة تأشيرات وزارة الداخلية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد الوطني.

قم بملئ البيانات المطلوبة عودتهم عبر تأشيرة الزيارة الشخصية.

الموافقة على الشروط والأحكام وتسليم الطلب.

بعد ذلك الانتظار بعد تقديم الطلب لتغيير الحالة من طلب تأشيرة إلى مستند تأشيرة.

ثم قم بإرسال المستند التأشيرة الى المدعو للزيارة.

قم باستكمال إدخال البيانات المطلوبة.

دفع رسوم تأشيرة الزيارة الشخصية.

تقديم الطلب إلى السفارة أو مكتب الإدخال.

بعد ذلك ستقوم السفارة بمعالجة الطلب وإصدار التأشيرة.

شروط التقديم على طلب تأشيرة زيارة شخصية

هناك بعض الأحكام والضوابط التي يجب مراعاتها لقبول طلب تأشيرة الزيارة الشخصية وهي:

أن يكون جواز سفر المتقدم ساري.

ألا تتعدى مدة الزيارة الشخصية عن 3 أشهر كحد أقصى.

أن تكون إقامة المقيم سارية.

دفع رسوم التأشيرة والتأمين الطبي.

تقديم الطلب عبر منصة التأشيرات لوزارة الداخلية.

الاستعلام عن طلب تأشيرة زيارة شخصية

سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن حال طلب الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية وهي: