وفاة 3 أطفال وإصابة رابع بعد سقوطهم فى بحيرة متجمدة ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، توفى الأطفال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 أعوام، بعد سقوطهم فى الجليد، حيث عانوا جميعهم من سكتة قلبية عندما تم العثور عليهم فى البحيرة.

وفى البداية، تلقت طواقم الطوارئ البريطانية بلاغًا حول وجود 6 أشخاص شوهدوا فى الجليد، لتبدأ عمليات البحث والإسعاف اليوم الاثنين، حيث تجمع بعض الأشخاص حول الحادث، وسط جهود من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء لسحب أول طفل إلى بر الأمان.

وتمكنت جهود فرق الإنقاذ من الوصول إلى الأطفال الأربعة، والذين غطت المياه المتجمدة خصرهم، إلا أن تلك الجهود صاحبها إصابات لدى بعض الضباط، الذين حاولوا اختراق الجليد لإنقاذ الأطفال.

وفور إخراج الأطفال، خضعوا لمحاولات إنعاش من قبل رجال الإسعاف الذين تواجدوا بموقع الحادث، وذلك قبل نقلهم إلى مستشفيين فى برمنجهام، حيث كانوا جميعًا فى حالة حرجة.

وقدمت الجهات المعنية الدعم لعائلات الأطفال، كما حرصت عناصرها على التأكد من عدم وجود أى شخص آخر بخلاف الأطفال الأربعة فى البحيرة المتجمدة.

وقال ريتشارد ستانتون، قائد خدمة الإطفاء فى "ويست ميدلاندز": "وفاة الأولاد مأساة تفوق الكلمات، حادثة الأمس تذكير صارخ لنا جميعًا بأخطار المياه المفتوحة، خاصة خلال أشهر الشتاء".

وأضاف: "يمكن أن تبدو البحيرات والبرك والقنوات والخزانات المجمدة رائعة الجمال، لكنها قد تكون قاتلة، حيث لا توجد تحذيرات"، مطالبًا الآباء ومقدمى الرعاية بتذكير أطفالهم بمخاطر الجليد وضرورة الابتعاد عنه.