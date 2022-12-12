بيلاروسيا والإمارات تبحثان إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الاقتصاد فى بيلاروسيا، اليوم الإثنين، عن عقد مباحثات مع نظيرتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الإنترنت لمناقشة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين فى قطاعى الخدمات والاستثمار.





وذكرت الوزارة -فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، إلى جانب المساهمة الثنائية فى تحرير تجارة السلع من خلال الاتحاد الاقتصادى والاجتماعى الإماراتى. وأضافت أنه تم اتخاذ قرار فى اجتماع المجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى فى العاصمة القرجيزية بيشكيك فى 9 ديسمبر الجارى لبدء المفاوضات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

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