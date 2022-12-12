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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ونترلاند الكويت للاستفادة من حجز التذاكر أون لاين www winterland kw في المقال التالي
الآن حجز تذاكر ونترلاند الكويت لحجز وطلب التذاكر أون لاين من خلال فتح رابط الموقع www winterland kw، ويسمح الرابط المذكور لكافة الراغبين بحضور مدينة ملاهي حجز تذاكرهم بشكل إلكتروني بإستخدام الموقع، والإستمتاع بحضور ونتر وندرلاند الكويت في أوقات افتتاح رسمي بعد الحجز حسب التاريخ المحدد لدخول مدينة الملاهي ونوع التذاكر المتاحة، علماً ان يحق لكل شخص، حجز تذاكر ونترلاند ، ولكن بالحد المسموح به وهو 10 تذاكر في اليوم الواحد.
تستمر ونترلاند الكويت، في إستقبال كافة الكبار والصغار من الأشخاص الذين قاموا بحجز التذاكر المسبقة، في مكان مدينة الملاهي وموقعها حديقة الشعب، ويمكن فهم كيف يمكننا حجز تذاكر ونتر لاند في دولة الكويت 2022.
رابط موقع حجز تذاكر ونترلاند الكويت
- يمكن الإنتقال الى موقع ونترلاند الكويت بشكل مُباشر من الرابط المرفق.
- ثم اضغط أيقونة إحجز الآن
- ثم قم بإنشاء الحساب بإدخال بريد الكتروني او رقم الهاتف الخاص بك ومن ثم كتابة كلمة مرور
- إضغط على أيقونة تسجيل
- ثم ستقوم بإدخال المعلومات نموذج الصفحة التالية وهذه المعلومات تتمثل في الآتي
- الاسم الأول
- الإسم الأخر
- رقم الموبايل
- البريد الالكتروني
- كلمة السر
- أعد كتابة كلمة السر
- ومن ثم يأتي النقر على ايقونة الموافقة على الشروط والأحكام وبعد الإطلاع عليها انقر على الإغلاق
- بالعودة الى الصفحة السابقة إضغط على خيار إنشاء” وبهذا تكون أخيرا أنشأت حساباً جديداً على موقع www winterland kw.
بعد معرفة طريقة التسجيل على موقع ونترلاند الكويت كما وردت في النقاط أعلاه، سنواصل تقديم طريقة حجز تذاكر ونترلاند 2022 في النقاط التالية
طريقة حجز تذاكر ونترلاند الكويت
- من أعلى الصفحة الرئيسية لموقع ونترلاند الكويت إضغط على خيار إحجز الآن
- إستخدم علامة + للقيام بتحديد أعداد التذاكر التي ترغب ان تحجزها ويكون أمامك نوعان من التذاكر وهما تذاكر الأطفال بين 0-4 سنوات دخول مجاني وإما تذاكر جميع الأعمار ألأخرى من 5 سنوات وما فوق 5د.ك للفرد.
- ومن ثم بعد تحديد تذاكر المشتري يتم الضغط على خيار “التالي”
- يقوم المشتري بإستكمال باقي الخطوات والتعليمات الظاهرة في الشاشة من أجل إتمام عملية حجز تذاكر ونترلاند الكويت والدفع لها حتى النهاية بنجاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع ونترلاند الكويت للاستفادة من حجز التذاكر أون لاين www winterland kw على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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