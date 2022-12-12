موقع ونترلاند الكويت للاستفادة من حجز التذاكر أون لاين www winterland kw

الآن حجز تذاكر ونترلاند الكويت لحجز وطلب التذاكر أون لاين من خلال فتح رابط الموقع www winterland kw، ويسمح الرابط المذكور لكافة الراغبين بحضور مدينة ملاهي حجز تذاكرهم بشكل إلكتروني بإستخدام الموقع، والإستمتاع بحضور ونتر وندرلاند الكويت في أوقات افتتاح رسمي بعد الحجز حسب التاريخ المحدد لدخول مدينة الملاهي ونوع التذاكر المتاحة، علماً ان يحق لكل شخص، حجز تذاكر ونترلاند ، ولكن بالحد المسموح به وهو 10 تذاكر في اليوم الواحد.

تستمر ونترلاند الكويت، في إستقبال كافة الكبار والصغار من الأشخاص الذين قاموا بحجز التذاكر المسبقة، في مكان مدينة الملاهي وموقعها حديقة الشعب، ويمكن فهم كيف يمكننا حجز تذاكر ونتر لاند في دولة الكويت 2022.

رابط موقع حجز تذاكر ونترلاند الكويت

يمكن الإنتقال الى موقع ونترلاند الكويت بشكل مُباشر من الرابط المرفق.

ثم اضغط أيقونة إحجز الآن

ثم قم بإنشاء الحساب بإدخال بريد الكتروني او رقم الهاتف الخاص بك ومن ثم كتابة كلمة مرور

إضغط على أيقونة تسجيل

ثم ستقوم بإدخال المعلومات نموذج الصفحة التالية وهذه المعلومات تتمثل في الآتي

الاسم الأول

الإسم الأخر

رقم الموبايل

البريد الالكتروني

كلمة السر

أعد كتابة كلمة السر

ومن ثم يأتي النقر على ايقونة الموافقة على الشروط والأحكام وبعد الإطلاع عليها انقر على الإغلاق

بالعودة الى الصفحة السابقة إضغط على خيار إنشاء” وبهذا تكون أخيرا أنشأت حساباً جديداً على موقع www winterland kw.

بعد معرفة طريقة التسجيل على موقع ونترلاند الكويت كما وردت في النقاط أعلاه، سنواصل تقديم طريقة حجز تذاكر ونترلاند 2022 في النقاط التالية

طريقة حجز تذاكر ونترلاند الكويت