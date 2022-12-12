نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهو مشروع ونترلاند الكويت الترفيهي تعرف على مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تفتح ونترلاند الكويت، أفتتحت شركة المشروعات السياحية بالتعاون مع وزارة المالية ، مشروع ونترلاند الكويت، في إطار مشروع ترفيهي على أرض الكويت ينفذ لأول مرة في النسخة الأولى مع بداية فصل الشتاء، وهي عبارة عن ملاهي ألعاب مركزها بساحة الشعب وهي winter لاند الكويت أنتظرها الجمهور منذ الإعلان عنها بوقت سابق، حيث أقيمت وأفتتحت وسط فرحة غمرت نفوس الكبار والصغار في ونترلاند حديقة الشعب الذي صادف يوم الأحد حيث شهد تدشين إفتتاحها الموافق ١١ ديسمبر٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، لما تجمعه من العاب متنوعة وأنشطة متعددة ومطاعم بداخلها توفر أفضل تجربة للترفيه من، ونترلاند الكويت الشتوية.

مميزات ونترلاند الكويت

سوف يستمتع الجمهور والأفراد بالوصول ودخول مشروع ونتر وندرلاند في حديقة الشعب،

عن طريق الحصول على تذاكر ونترلاند الكويت أون لاين في الموقع الالكتروني الخاص بالفعالية “ونترلاند” بعنوان الموقع winterland.kw لبدء حجز وشراء التذاكر أون لاين.

سوف يستمتع الجمهور ليس فقط بالالعاب المنتشرة بونترلاند، فهناك عدد كبير من البوثات والكافهيات والمطاعم التي سوف ترضيك.

تنطلق ونترلاند الكويت لمدة ٦٠ يوم بأجواء حافلة بالترفيه والمتعة.

سوف تفتح ونترلاند بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع من أجل إستقبال جميع الأعمار والمواطنين والمقيمين.

36 لعبة متنوعة ومختلفة مقسمة لفئات الأفراد الكبار والصغار يقدمها المشروع.

عند حجز تذاكر ونترلاند الكويت من الموقع الرسمي وإنشاء حساب بشكل مسبق يمكن تعبئة رصيدك بالمبلغ الذي تريده على الحساب الخاص من أجل إستخدامه في اللعب ويتم الخصم منه بواسطة QR.

منطقة لدخول المسرح تقام به حفلات منها الحفلات الخاصة لِفِرْقَة مَيامِي.

يأتي مشروع ونترلاند حديقة الشعب ضمن خطط تنشيط السياحة والترفيه في البلاد

في إطارتنفيذ رؤية كويت جديد ٢٠٣٥.

إن مشروع مثل ونترلاند يوفر العديد من الألعاب المعروفة كلعبة SKYGLIDER و Magic mouse

سعر تذاكر ونترلاند الكويت :-

جاءت أسعار تذاكر ونترلاند الكويت وفق ما أدرجتها الفعالية على الموقع الرسمي ويسمح بحجز وشراء هذه التذاكر وفق السعر التالي

تذاكر الدخول للأفراد من الكبار ٥ دنانير كويتي تذاكر الدخول الخاصة بالاطفال التي أعمارهم 4 سنوات وأقل مجاناً عدد التذاكر المسموح الشراء لها في اليوم الواحد ١٠ تذاكر للفرد

متى افتتاح ونترلاند الكويت؟

تشهد السياحة الداخلية والترفيه في دَوْلَة الكويت تجلي بأبهج صورّها من خلال الإفتتاح الرسمي لونترلاند والتي من المقرر ان تستّمر حتى ٣ أشهر قادمة من العام المقبل، وصرحت نائب رئيس شركة المشروعات السياحة عالية الحميضي ان ونترلاند سوف تفتح يومياً مرحبة بالزائرين ممن يمتلكون تذاكر الدخول في الاوقات المُبينة والمرفقة في جدول مواعيد ونترلاند الكويت كما الآتي

متى افتتاح ونترلاند الكويت من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة ٥ مساءً إلى ١٢منتصف الليل متى افتتاح ونترلاند الكويت من يوم الخميس إلى الجمعة من الساعة ١ ظهراً إلى ١٢ منتصف الليل

وَتَسْتَمِرّ ونترلاند الكويت في الِافْتِتَاح حتى أواخر الشهر الثالث من العام القادم، وحتى ذلك الوقت ستوف لزوارها فعاليات متنوعة وأحداثاً رياضية وعروض مسرحية والعاب ضخمة ومتنوعة وعروض الخدع البصرية.

موقع ونترلاند الكويت

بالرجوع الى موقع ونترلاند الكويت الرسمي على الأنترنت يمكن طلب تذاكر ونترلاند من خلال إنشاء حساب جديد ثم العمل على تحديد تاريخ الحضور للفعالية وعدد التذاكر المطلوبة للأفراد وشحن نقاط الأرصدة ومن نفس الموقع يمكن أيضاً الإطلاع على السياسات المتعلقة بالتذاكر وكل ما يتعلق بتفاصيل ونترلاند.