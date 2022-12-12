«القاهرة الإخبارية»: أزمات أوروبا الاقتصادية تهدد الأحزاب الحاكمة بالقارة

جدة - نرمين السيد - على الرغم من تعدد الأسباب المؤدية لأزمات اقتصادية فى قارة أوروبا، فإن الكثير منها يرتبط بالمشكلات السياسية التى تعانى منها دول الاتحاد الأوروبى، والتى نتجت عن بعض القرارات التى اتخذتها دول ذات ثقل سياسى فى القارة العجوز، وهو الأمر الذى بات يمثل ضغطًا على الأحزاب السياسية الحاكمة فى هذه البلدان.





وتناول كايد عمر، المحلل السياسى، خلال مداخلة عبر "سكايب" فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها بريطانيا، حيث أكد أن عددًا من القرارات والأزمات تسببت فيما تعيشه البلاد فى الوقت الحالى من مشكلات اقتصادية، مشيرًا إلى دور الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى فى تأجيج هذه الأزمات. وأضاف أن بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، لم ينجح فى الوفاء بتعهداته بإحداث نوع من الرواج الاقتصادى والانتعاش المالى فى بريطانيا بعد اتمام الخروج من الاتحاد الأوروبى. ومن جانبه، رأى أبو بكر باذيب، الباحث السياسى اليمنى، أن أزمات الطاقة والاقتصاد فى أوروبا باتت تلقى بظلالها على الأوضاع السياسية فى القارة الأوروبية، متوقعًا أن تعانى بعض الأحزاب الحاكمة فى الحفاظ على مقاعدها فى الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.

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