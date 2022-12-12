الكرملين: لا خطط لعقد محادثات بين بوتين وماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين 12 ديسمبر، أن مسألة إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ليست ضمن جدول أعمال الرئيس الروسي في الوقت الراهن.

ونفى بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، وجود خطط لعقد مثل هذه المحادثات، مُضيفا أنه "لم تكن هناك مبادرات من الجانب الفرنسي حتى الآن"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يذكر أنه في أوائل ديسمبر الجاري، أعلن ماكرون أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، كما أعرب عن عزمه عقد محادثات هاتفية مع كلا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تصدر أي تصريحات بهذا الشأن من قصر الإليزيه منذ ذلك الحين، كما لم يتم الرد على طلب وكالة "تاس" للتصريح بشأن المكالمة مع جروسي وخطط المحادثات مع بوتين.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي كتب تغريدة أمس الأحد 11 ديسمبر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أشار فيها إلى أنه ناقش مع زيلينسكي إمكانية عقد مؤتمرات في باريس تهدف إلى جمع الأموال لأوكرانيا.

من جانبه، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق بأن ماكرون كثيرًا ما يتحدث عن خططه للاتصال ببوتين، لكن لم يتم اتخاذ

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" تابعة لقوات الأسطول الشمالي، اعترضت طائرة استطلاع نرويجية ورافقتها فوق بحر بارنتس.

وأشارت الدفاع الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الاستطلاع الجوي الروسي رصد على بحر "بارنتس" هدفا جويا يقترب من حدود الدولة، مضيفة أنه "لتحديده ومنعه من انتهاك حدود روسيا، حلقت مقاتلة روسية من طراز "ميج-31"، تابعة لقوات الدفاع الجوي في الأسطول الشمالي، حيث حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة مسيرة من طراز R-3C Orion تابعة لسلاح الجو النرويجي، ورافقها فوق بحر بارنتس"، مبينة أنه عقب ابتعاد الطائرة النرويجية عن حدود الدولة، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.

وشددت على أن انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية أمر غير مسموح به، مؤكدة في الوقت نفسه أن طلعة المقاتلة الروسية، تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المجال الجوي والاقتراب بشكل خطير من طائرة تابعة لدولة أجنبية.