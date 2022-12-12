العالم اليوم - تفاؤل مغربي بعد إعلان حكم موقعة فرنسا في المونديال

انتم الان تتابعون خبر تفاؤل مغربي بعد إعلان حكم موقعة فرنسا في المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - بعد طول انتظار الثلاثاء، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الذي سيدير لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال 2022.

ووكل فيفا مهمة إدارة اللقاء المرتقب للحكم المكسيكي سيزار راموس، الذي أدار 3 مباريات سابقة خلال المونديال.

أمر يدعو للتفاؤل

وأثار قرار توكيل المهمة لراموس سعادة لدى جماهير المغرب، كونه كان قد أدار مباراة المغرب وبلجيكا في الدور الأول، والتي انتهت بانتصار تاريخي للمغرب بنتيجة 2-0.

ولم تشهد المباراة أي حالات مثيرة للجدل، أو "ظلم" للمنتخب المغربي، خلال لقاء بلجيكا، مما طمأن الجماهير المغربية التي تنتظر اللقاء بفارغ الصبر.

كما أدار راموس لقاء تونس والدنمارك في دور المجموعات، والذي قدم فيه المنتخب التونسي أداء قويا وتعادل بنتيجة 0-0.

وأدار راموس لقاء البرتغال وسويسرا، الذي انتهى بنتيجة 6-1 للبرتغال، في دور الـ16 من البطولة.

يذكر أن راموس يبلغ من العمر 38 عاما، وسبق أن أدار لقاءات في مونديال 2018، وبطولات قارية أخرى مثل كأس آسيا 2019 وكأس العالم للأندية.