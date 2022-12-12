الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاء

الصين تطلق قمرين صناعيين إلى الفضاءأعلنت الصين اليوم الاثنين، أنها أطلقت بنجاح صاروخ "لونغ مارش-4 سي"، حاملا على متنه قمرين صناعيين إلى الفضاء.

وذكر مركز" جيوتشوان" لإطلاق الأقمار الصناعية الصيني في بيان صحفي اليوم أن هذه هي الرحلة الفضائية رقم 454 التي تقوم بها سلسلة صواريخ "لونغ مارش".

وقالت وكالة الأنباء الصينية أن الصاروخ انطلق من مركز "جيوتشيوان" حيث أُرسل القمرين الصناعيين "شييآن-20 أيه" و"شييآن-20 بي" في مدار محدد مسبقا.

وسيُستخدم القمران الصناعيان للتحقق في المدار من التقنيات الجديدة مثل مراقبة بيئة الفضاء.

الجدير بالذكر أن كلمة "شييآن " باللغة الصينية تعني "التجربة".