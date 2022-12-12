‏”الوباء الثلاثى” يهدد احتفالات الكريسماس فى الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة من الحالات المتزايدة لما اعتبره مسؤولو الصحة وباء ثلاثي ‏"الأنفلونزا، ‏RSV‏ و ‏COVID-19‎‏"، وتحث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين مرة أخرى ‏على ارتداء أقنعة الوجه في الداخل.‏

وفقًا لتقرير الوكالة الذي نشرته صحيفة ذا هيل، يعيش 13.7 بالمائة من الأمريكيين الآن في مجتمعات ‏مصنفة الآن بمستويات المجتمع "عالية" ‏COVID-19‎‏ ، ارتفاعًا من 4.9 بالمائة من السكان الأسبوع ‏الماضي، وهناك 38.1 بالمائة من الأمريكيين في مناطق "متوسطة" و 48.2 بالمائة في مناطق "منخفضة".‏

كما تفكر عدد من المدن الكبرى الآن في العودة إلى تدابير الأقنعة، في كاليفورنيا هناك أكثر من 10 ‏مقاطعات، هي الآن في المستوى "العالي" من الإصابات.‏

ويوصي مسؤولو الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس مرة أخرى بشدة أن يرتدي الجميع أقنعة في الداخل، ‏فعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت مستشفيات لوس أنجلوس 1245 مريضا مصاب بفيروس كورونا ‏يوميا، وهو ما يقرب من 20 بالمائة من المرضى مقارنة بالأيام السبعة السابقة.‏

في نيويورك، تم إرسال إشعار استشاري صحي لتنبيه المستشفيات وإدارات الصحة المحلية وغرف ‏الطوارئ والمختبرات للاستعداد للحالات المتزايدة بسرعة من أمراض الجهاز التنفسي.‏

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة ، عندما يُتوقع أن تتجمع العائلات في جميع أنحاء ‏البلاد ، يخشى مسؤولو الصحة أن يشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على نظام الرعاية الصحية لدينا إذا لم يتخذ ‏الناس الاحتياطات المناسبة.‏

قال بروس هيرش ، الطبيب المعالج في الأمراض المعدية في نورثويل هيلث: "لم يتم تسريع نظام المناعة ‏لدينا. معدلات اللقاح أقل نحن هدف رئيسي لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى".‏