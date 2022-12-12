بكين تحث واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على مسؤولين صينيين

جدة - نرمين السيد - دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، اليوم الاثنين الولايات المتحدة إلى الرفع الفورى للعقوبات التى فرضتها واشنطن على اثنين من كبار المسؤولين الصينيين الجمعة الماضية بإدعائها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى منطقة التبت ذاتية الحكم.





وقال "وانج" -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا- إن الجانب الأمريكى فرض عقوبات غير قانونية على المسؤولين الصينيين الاثنين بموجب القانون المحلى وتحت ذريعة ما تسمى قضايا حقوق الإنسان فى التبت، واصفا ذلك بأنه "تدخلا بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا صارخا للأعراف الأساسية فى العلاقات الدولية، وتقويضا للعلاقات الثنائية بشكل خطير"، مؤكدا أن بكين تعارض بشدة هذه العقوبات. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن بكين ستتخذ إجراءات فعالة وحازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

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