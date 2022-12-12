تسقيف سعر النفط الروسى يكشف انقسامات جوهرية فى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - كشف قرار وضع سقف لسعر النفط الروسى، عن مشكلة رئيسية فى الاتحاد الأوروبى، تتمثل فى عدم التوحد حول سياسات أو قرارات محددة، حيث أظهر القرار عدم التوافق فى الرؤى الخاصة بكل دولة، وهو الأمر الذى بات مصدرًا للمشكلات داخل أروقة الاتحاد الأوروبى بشكل واضح.





وقال أنور القاسم، الخبير الاقتصادى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن النفط والغاز لهما أهمية كبرى لدى الدول الصناعية الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مرجعًا الخلاف بشكل رئيسى إلى اختلاف مستوى أهمية مصادر الطاقة من دول إلى أخرى فى الاتحاد الأوروبى. وأضاف أن هناك 12 دولة أوروبية تخشى من تأثيرات وضع سقف لأسعار النفط الروسى على أوضاعها المالية، مشيرًا إلى أن تباين السياسات فى البلدان الأعضاء لا يزال عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق بشأن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل. وحدد الاتحاد الأوروبى سقفًا للنفط الروسى عند 60 دولارًا للبرميل؛ ما يضع الخام الروسى دون سعر السوق بـ5%، بما يهدف لحرمان موسكو من مواصلة تحقيق الاستفادة القصوى من عائداتها النفطية.

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