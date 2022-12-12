«القاهرة الإخبارية»: اجتماع أوروبى لإقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى، اجتماعًا اليوم فى بروكسل، من أجل إنجاز قرار تحديد سقف أسعار الغاز الروسى، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وسيؤدى قرار اعتماد الحظر الكامل لاستيراد النفط الروسى، الذى يقدر بنحو 2 مليون برميل يوميًا، إلى خسارة كبيرة للجانب الروسى.





جاء ذلك بحسب ما ذكر لويس ميجيل بوينو المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى، خلال مداخلته عبر سكايب من بيروت على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، وذكر بوينو أن السلطات الروسية صرحت بأن هناك انكماشًا للاقتصاد الروسى بسبب تلك العقوبات.

وأشار إلى أن العقوبات طالت أيضًا خدمات النقل والتأمين من قبل الشركات الأوروبية العاملة بتلك المجالات، وهو ما يجعل روسيا عاجزة أمام نقل نفطها وحرمانها من العائد المالى، الذى يستخدم فى حربها ضد أوكرانيا.

وقال إن التضخم فى أوروبا وصل 20 فى المئة، بينما سجل فى روسيا 12 فى المئة، وهو ما يعد أزمة عالمية، وعلينا المضى قدمًا فى هذا الملف من خلال اعتماد إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الطاقة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى حتمية اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، حتى لا تتفاقم الأزمة فى العام المقبل، والبحث عن مصادر جديدة للطاقة فى الشرق الأوسط وخاصة فى مصر، لتعزيز أمن الطاقة فى الاتحاد الأوروبى.

ويرى "بوينو" أنه على القادة الأوروبيين عدم الاعتماد على دولة قامت بالعدوان على دولة جارة ذات سيادة، وبالتالى تم اتخاذ قرار بالتخلص الكامل من الاعتماد على روسيا فى مجال الطاقة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة والاستثمار فى الطاقة المتجددة، كما جاء فى اتفاقيات مؤتمر المناخ الذى أقيم مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من العائلة الأوروبية، وبالتالى العدوان الروسى عليها يعد انتهاكًا للقانون الدولى والمبادئ الأوروبية. ونوه بأن الاتحاد الأوروبى أثبت خلال هذه الحرب أنه قادر على مواجهة التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية.