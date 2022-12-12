العالم اليوم - مؤشر الإحصاءات الأكبر.. هذه نسبة كل منتخب بتحقيق كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 ديسمبر 2022 08:18 مساءً - حدد مؤشر الإحصائيات الرياضية الأبرز عالميا، نسبة احتمالية فوز كل منتخب من الـ4 المتبقين، بلقب كأس العالم 2022.

ووصلت 4 منتخبات لدور نصف النهائي من مونديال 2022، وهي فرنسا والمغرب والأرجنتين وكرواتيا. وحدد مؤشر "FiveThirtyEight’s SPI" الشهير، المختص بتحديد احتمالات النتائج الرياضية، نسبة فرصة كل منتخب بتحقيق اللقب العالمي الأغلى. وجاءت نتائج المؤشر كالآتي: الأرجنتين 37 بالمئة.

فرنسا 35 بالمئة.

كرواتيا 16 بالمئة.

المغرب 13 بالمئة. ويعتمد المؤشر على أداء المنتخبات ومستوى اللاعبين في كل تشكيلة، وخوارزميات رياضية خاصة بشأن المواجهات المباشرة بين المنتخبات.

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