«القاهرة الإخبارية»: تأجيل أكثر من 50 رحلة جوية فى موسكو بسبب عاصفة ثلجية

جدة - نرمين السيد - وألغت وزارة النقل الروسية 50 رحلة جوية من معظم مطارات موسكو ووزعتها على مطارات أخرى، كما بعثت وزارة الطوارئ رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى للمواطنين، بضرورة الانتباه وتوخى الحذر من الأمطار التى تتساقط بغزارة، وأدت إلى ذوبان الثلوج.

فيما دفعت بلدية موسكو بالخدمات إلى معظم الشوارع، وبدأت المركبات التابعة لها فى تنظيف ورفع تراكمات الثلوج.

وشهدت بعض المناطق المجاورة للعاصمة الروسية مشاكل تقنية وحوادث سير، رغم التحذيرات المتكررة.

وفى السياق ذاته، قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الطوارئ الروسية حذرت المواطنين من العاصفة الثلجية، بعدما سجلت تساقط كميات ضخمة من الثلج، موضحة أن روسيا لم تشهدها منذ عام 1960.

وأوضح مشيك أن الحكومة الروسية لم تصدر قرارًا بمنع تجول المواطنين، كما أن المواطن الروسى يشعر بالبهجة والسعادة عند نزول الثلوج خصوصًا مع اقتراب أعياد الميلاد، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع توقف تساقط الثلوج.