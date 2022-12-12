دعوة داخل البرلمان اللبنانى للتوافق على اختيار رئيس للبلاد

جدة - نرمين السيد - أطلق نبيه برى، رئيس البرلمان اللبنانى، دعوته الثانية للحوار، مؤكدا التواصل مع رؤوساء الكتل النيابية والأعضاء المستقلين للمشاركة فى حوار داخلى يقود إلى توافق حول انتخاب رئيس يحظى بإجماع أغلب الكتل والأعضاء، مشيرا إلى أنه فى حال لاقت دعوته قبولا فسيتم عقد جلسة، الخميس المقبل، وإذا لم تحظى الدعوة بالاستجابة المطلوبة فستعقد الجلسة العاشرة والأخيرة هذا العام، لانتخاب رئيس الجمهورية، ولن تختلف نتيجتها عن سابقاتها.





وحسبما ذكر أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة عبر "سكايب" من بيروت، تأتى تلك الدعوة الثانية لـ"برى" بعد حالة من الإحباط التى أصابت القوى السياسية والمواطن اللبنانى من صعوبة التوصل إلى توافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد دون حوار. وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن القوى السياسية والكتل النيابية داخل البرلمان تضع آمالا كبيرة على هذا الحوار، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق على اختيار شخصية لرئاسة البلاد فى هذه المرحلة. وأشار إلى أن العديد من الكتل النيابية وعددا من المستقلين رحبوا بالدعوة إلى الحوار، لكنهم فى انتظار الكتلتين المسيحيتين الأكبر فى البرلمان، هما "كتلة حزب القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطنى الحر"، ولا يوجد حتى الآن موقف محدد لهما.

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