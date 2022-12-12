الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة التاسعة من عقوباته ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - ذكر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن دول الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق على حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية، ولا تزال الخلافات قائمة.

وأضاف بوريل: “سيكون اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي هذا طويلا وصعبا للغاية. لدينا عقوبات على روسيا مطروحة على جدول الأعمال، الحزمة التاسعة ما زلنا لم نتوصل إلى اتفاق حولها. لا يزال يتعين علينا الاتفاق على عدد من القضايا. ربما يكون هذا تم الانتهاء منه بنهاية اليوم وربما تبقى الأسئلة بعد اجتماع اليوم. لن يكون الامر سهلا، لأن هناك وجهات نظر مختلفة “.

وتابع بوريل قائلا: “عندما أعربت أنا، ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، على مقترحات 6 ديسمبر لفرض عقوبات، كانت هذه مجرد مقترحات، لكن القرارات يتخذها مجلس الاتحاد الأوروبي، وهناك 27 وزيرا لديهم مواقف مختلفة”.

وفقا لتصور المفوضية الأوروبية، يجب إدراج ما يصل إلى 200 فرد وشركة ومنظمة روسية، بما في ذلك ثلاثة بنوك، ومؤسسات للمجمع الصناعي العسكري، ومجمع الطاقة وصناعة التعدين، في القائمة السوداء بموجب الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر بث أربع قنوات تلفزيونية روسية على أراضيه. بالمقابل لا تكشف المفوضية الأوروبية عن أسماء الأفراد وأسماء الشركات حتى تتم الموافقة على العقوبات.