3 قتلى و18 مصابا بانفجار قرب فندق فى كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم حكومة طالبان فى أفغانستان، إن قوات الأمن قتلت 3 مهاجمين على الأقل، بعد أن فتح مسلحون النار داخل فندق فى وسط كابول يرتاده صينيون.

وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا دوى انفجار قوى أعقبه إطلاق نار، وذكروا أن الهجوم وقع فى فندق يقيم فيه عادة صينيون وأجانب آخرون.