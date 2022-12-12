جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، قال متحدث باسم حكومة طالبان فى أفغانستان، إن قوات الأمن قتلت 3 مهاجمين على الأقل، بعد أن فتح مسلحون النار داخل فندق فى وسط كابول يرتاده صينيون.
وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا دوى انفجار قوى أعقبه إطلاق نار، وذكروا أن الهجوم وقع فى فندق يقيم فيه عادة صينيون وأجانب آخرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 قتلى و18 مصابا بانفجار قرب فندق فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.