الاتحاد الأوروبى يحذر من نقص إمدادات الغاز العام المقبل

جدة - نرمين السيد - حذر الاتحاد الأوروبى من أنه على الرغم من تأمينه لإمدادات كافية من الغاز خلال هذا الشتاء، إلا أنه قد يواجه نقصا فى الغاز العام المقبل إذا قطعت روسيا المزيد من الإمدادات.





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