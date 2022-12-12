مراسل القاهرة الإخبارية: توقعات بتصعيد العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية"، من موسكو، إن التقارير الإعلامية الروسية وصفت تصريحات ديمترى مدفيدف رئيس روسيا الأسبق، بالخطيرة، بعد حديثه عن وجود سلاح سرى تقوم روسيا بتصنيعه، وذلك بالتزامن مع تصريحات بوتين عن وجود أسلحة بحوزة الروس لم يعرفها أحد.





وأضاف أن العدو ليس فى أوكرانيا وإنما فى أمريكا وعدد من الدول الغربية، وموسكو تخشى أن الغرب يتخذ إجراءات غير مدروسة مما يتسبب فى اندلاع حرب عالمية ثالثة تكون حربًا نووية مدمرة. وأشار إلى أن المراقبين يؤكدون أن الغرب لا يريد مواجهة عسكرية مع روسيا؛ لأن واشنطن تعلم النتائج السلبية لهذه المواجهة، والغرب يريد استمرار النزاع الحالى داخل الحدود الأوكرانية. ويأتى تصعيد العملية العسكرية الروسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة، بعد تقدم القوات الأوكرانية فى بعض الخطوط الأمامية على القوات الروسية، وتخفيض العملية العسكرية أو الجلوس للتفاوض مستبعد فى الوقت الحالى.

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